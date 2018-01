Presidentes do Grupo do Rio não fazem declaração conjunta O encontro dos presidentes do Brasil, Fernando Henrique Cardoso; da Argentina, Fernando de la Rúa; do México, Vicente Fox; e do Chile, Ricardo Lagos, terminou na noite desta quinta-feira sem a esperada declaração conjunta de apoio às medidas adotadas pela Argentina para combater sua crise econômica. Fernando Henrique saiu do encontro, na residência de Lagos - no bairro da Previdéncia, na capital chilena -, declarando que, da parte do Brasil, haverá apoio total à Argentina e que está confiante em que a situação no país vizinho venha a melhorar. Fernando Henrique ressaltou que os quatro presidentes estão em permanente contato por telefone e que tinham ido à residência de Lagos para uma "reunião de amigos". "Estamos todos muito confiantes e m que a situação da Argentina vai melhorar. De nossa parte, há apoio total, e cremos que isso vai prosseguir assim. Todo mundo entende o grande esforço que a Argentina faz, e esse país vai seguir adiante", afirmou o presidente brasileiro. O encontro entre os quatro presidentes foi abreviado pelo fato de o presidente mexicano, Vicente Fox, estar realizando hoje uma visita de Estado ao Chile e, portanto, tinha compromissos oficiais já agendados.