Presidentes latinos aplaudem plebiscito venezuelano Os dez presidentes e representantes dos países da América Latina e Caribe, que participam de uma reunião na República Dominicana expressaram, na declaração de Santo Domingo, "a satisfação com a maneira pacífica e transparente como foi realizado o referendo na Venezuela". No documento, os presidentes felicitam o povo e as forças políticas venezuelanas e, em particular, o presidente Hugo Chávez, que se manteve no poder depois do plebiscito, pelo que chamaram de "vitória da democracia venezuelana". Os presidentes manifestaram ainda sua "confiança de que governo e oposição saibam trabalhar juntos pelo desenvolvimento e a estabilidade do país". Ressaltaram ainda, "o papel positivo" da Organização dos Estados Americanos, do Grupo de Amigos da Venezuela e do Centro Carter "na solução política obtida através do referendo".