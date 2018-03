Preso 11º da lista de procurados; divulgado áudio de Saddam As forças americanas capturaram uma alta autoridade da Guarda Republicana, a tropa de elite do regime de Saddam Hussein. Também nesta quarta-feira, uma nova fita, supostamente gravada com a voz de Saddam, foi divulgada pedindo que os iraquianos se levantem contra a ocupação estrangeira. A gravação teria sido feita no domingo, dois dias antes da morte dos filhos do ditador, Uday e Qusay. A CIA está analisando o áudio, transmitido por uma TV árabe. O líder da Guarda Especial Republicana, Barzan Abd al-Ghafur Sulayman Majid al-Tikriti, 11º na lista dos 55 iraquianos mais procurados, foi capturado nesta quarta-feira, informou o general Ricardo Sanchez. O general disse acreditar que a morte dos filhos de Saddam marcará ?um ponto de mudança para a resistência e os elementos subversivos?. Ele avisou, porém, que pode haver uma ?alta? súbita nos ataques contra os americanos.