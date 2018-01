Preso acusado de ataque a bomba em parque de Atlanta A polícia prendeu hoje, nas montanhas da Carolina do Norte, Eric Rudolph, acusado de cometer os ataques à bomba no parque olímpico de Atlanta em 1996, além de acusações de ataques a uma clínica de aborto e a um clube noturno gay. Rudolph, que estava na lista dos 10 mais procurados do FBI, com US$ 10 milhões de recompensa oferecidos por sua captura, foi caçado severamente durante cinco anos sem sucesso. Em todos os seus ataques, Rudolph matou 2 pessoas e feriu outras 150. Autoridades acreditam que em 27 de julho de 1996, Rudolph colocou uma bomba escondida numa mochila no Centennial Olimpic Park, que estava repleto de pessoas participando de uma comemoração da Olimpíada. A explosão matou uma mulher e feriu 111 pessoas.