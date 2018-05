Preso adolescente que fez crianças reféns na França A polícia prendeu o adolescente de 17 anos que, armado com espadas, fez reféns hoje cerca de 20 crianças e um professor de um jardim de infância. Todas as crianças foram libertadas com segurança do colégio em Besançon. Um funcionário da cidade disse que os menores estavam na escola Charles Fourier. As autoridades não tinham autorização para revelar suas identidades, segundo as políticas de seus órgãos.