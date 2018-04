Preso brasileiro dado como morto em Honduras está vivo e passa bem

A identidade do brasileiro foi confirmada pelo embaixador Zenik Krawctschuk, que o visitou ontem no presídio. Ex-jogador de futebol, Adílio nasceu em Sergipe, mas foi criado em São Paulo. Jogou em clubes do Equador na década de 80 e no começo dos anos 90 tentou a sorte como treinador na América Central. Treinou clubes na Costa Rica e Guatemala. Em 1994, mudou-se para Honduras.

Segundo o embaixador, após o fim da carreira, Gomes Sobral abriu uma boate em Comayagua, mesma cidade onde fica o presídio que sofreu o incêndio. Em maio de 2009, foi detido, suspeito de liderar uma quadrilha de exploração sexual de menores. Em dezembro, a Embaixada do Brasil em Tegucigalpa fizera uma varredura nos presídios hondurenhos em busca de brasileiros detidos, mas não encontrou ninguém. Ao embaixador, o detento disse que optara por não procurar a representação diplomática. "Vamos oferecer toda assistência a ele, a partir de agora", afirmou Krawctschuk. / COM EFE