Preso de Guantánamo declara-se culpado

Um cidadão canadense preso na base americana de Guantánamo declarou-se culpado ontem de cinco acusações relacionadas a terrorismo. Com a admissão, Omar Khadr, de 24 anos, livra-se da prisão perpétua e não se tornará o primeiro detento de Guantánamo a ser julgado pelo governo Barack Obama. Khadr, cidadão canadense, tinha 15 quando foi preso no Afeganistão, em 2002 - a ONU o considera uma "criança soldado". Ele admitiu ao juiz militar ter matado um soldado americano com uma granada. Um painel decidirá agora sua pena.