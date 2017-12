Preso dono do crematório onde foram achados 97 cadáveres O dono de um crematório onde foram encontrados dezenas de cadáveres foi detido pela segunda vez e acusado de 11 casos de roubo. Ray Brent Marsh foi detido no sábado, acusado de cinco casos de roubo e solto sob fiança de US$ 25.000. Voltou a ser detido no domingo. As autoridaes retornaram na segunda-feira aos terrenos vizinhos ao crematório de Tri-State, onde haviam encontrado 97 cadáveres em depósitos ou espalhados pelos bosques das redondezas. Disseram esperar encontrar até 200 cadáveres no lugar, alguns dos quais estão em decomposição há 15 anos. O chefe de polícia Steve Wilson disse que continuava o trabalho de identificação dos cadáveres, com pedidos de ajuda a pessoas que tenham enviado os restos dos seres queridos ao crematório. Como muitos vizinhos da pequena localidade de Noble, Lisa Cash não compreende como podem ter deixado o corpo de sua mãe apodrecer ao lado de outros restos humanos. A mãe de Lisa, Norma Hutton, morreu em dezembro e, como sua última vontade, pediu para ser cremada. Segundo os investigadores, Marsh disse não ter cremado os cadáveres porque o incinerador estava avariado. "Eles se limitavam a empilhar mais e mais corpos, e lá os deixavam", disse o funcionário forense Kris Perry. As autoridades disseram que entre os 97 cadáveres já recuperados nos depósitos e no bosque, entre eles o de um bebê, até agora apenas 16 foram identificados. "Isto é apenas a superfície", disse Perry. "Alguns dos restos estão até mumificados". Entre 25 e 30 funerárias dos estados do Alabama, Tennessee e Georgia mandavam habitualmente cadáveres para serem cremados no Tri-State.