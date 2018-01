Preso egípcio acusado de ser espião do Irã Um egípcio foi preso acusado de trabalhar como espião para a Guarda Revolucionária do Irã. Ele é suspeito de fornecer informações para realizar ataques terroristas no Egito e na Arábia Saudita, disse o general egípcio Mahir Abdel Wahid nesta terça-feira. Mohammed Eid Dabous deu à Guarda Revolucionária "a melhor localização para realizar assassinatos e operações terroristas no Egito", disse Wahid. Dabous também foi acusado de informar à Guarda Revolucionária sobre estrangeiros que vivem na Arábia Saudita para ajudar a planejar ataques terroristas contra eles. Pelo serviço, Dabous recebeu 50 mil dólares e tinha mais 1 milhão como promessa de pagamento pela supervisão de ataques terroristas no Egito, disse Wahid.