Preso em Nova York suposto esquartejador inglês O inglês Richard Markham, de 27 anos, acusado de ter esquartejado e depois cozinhado pedaços do corpo de Tristian Lovelock, de 25 anos, em Londres, foi preso na quarta-feira em Nova York, depois de ser reconhecido por duas turistas (não identificadas) enquanto descansava num banco do Central Park. As duas tinham visto a foto dele em jornais locais, já que a polícia inglesa informara os EUA que ele tomara um avião para Nova York. Quando um policial lhe perguntou o nome, ele respondeu: Richard Markham. Depois ergueu a camisa e mostrou uma tatuagem com os dizeres; made in England. Lovelock foi visto pela última vez no dia 30, num pub em companhia de Markham. Dias depois, a cabeça dele foi achada num parque londrino por um homem que passeava no local com um cachorro. Nas investigações, a polícia encontrou um dos braços, cozido, no forno da casa de Markham.