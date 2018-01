Preso homem que esfaqueou três crianças no Japão Um homem identificado como Kazuyuki Oikawa, de 24 anos, entregou-se no início desta quinta-feira (horário local) depois de ter esfaqueado três crianças na quarta-feira (horário local) em uma residência da ilha de Hokkaido, no norte do Japão. A polícia informou que as vítimas, três irmãos, foram levadas a um hospital da localidade de Hiroo, a cerca de 850 km a nordeste de Tóquio, onde logo depois morreram um menino de dois anos e uma menina de cinco. Um funcionário do departamento da polícia de Kushiro disse que a irmã maior, de seis anos, sofreu ferimentos, mas que sua vida não corre perigo. O assassino estava foragido e confessou o crime, que ocorreu durante uma tentativa de assalto. Oikawa usou uma máscara de esquiar e entrou à tarde na residência pela porta da cozinha, quando pegou uma faca e apunhalou as crianças, uma após a outra. O episódio é o último de uma série de assassinatos que estremeceram o Japão, onde esse tipo de violência é muito mais raro do que em outros países industrializados. Em junho, oito crianças foram mortas esfaqueadas por um homem que invadiu uma escola na cidade de Ikeda, próxima a Osaka.