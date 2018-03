Preso homem que tentou sequestrar avião saudita A companhia aérea Saudi Arabian Airlines revelou que forças especiais impediram que um de seus aviões fosse seqüestrado nesta terça-feira. O avião, um Airbus 300, que partiu de Cartum, capital do Sudão, e que se dirigia a Jidá, transportava 185 passageiros e 19 tripulantes. "Um passageiro armado com uma pistola seqüestrou o avião, mas as forças especiais a bordo o desarmaram imediatamente e o prenderam com a ajuda da tripulação", disse a companhia em um comunicado publicado pela Agência de Imprensa Saudita. O avião retornou e aterrissou em Cartum e a polícia sudanesa estava interrogando o seqüestrador. Todos os passageiros e a tripulação estão sãos e salvos. Segundo um comunicado emitido pela companhia aérea, o vôo 450 partiu de Cartum às 10h15 (horário local), e o homem armado tentou sequestrá-lo 22 minutos depois. Quando o avião aterrissou em Cartum, agentes de segurança revistaram o parelho em busca de explosivos, mas nada foi encontrado, afirmou o porta-voz do Ministério do Interior do Sudão, major-general Sayyd al-Husseini. O seqüestrador tem cerca de 35 anos de idade e portava uma pistola. De acordo com Husseini, o homem, que não foi identificado, sofreu alguns ferimentos leves enquanto resistia à prisão. Segundo uma fonte de segurança da Arábia Saudita, que pediu para não ser identificada, o homem tem cidadania saudita e, por este motivo, o reino pedirá sua extradição. A fonte se recusou a responder se se tratou de um ato terrorista. Ela disse também que a maioria dos passageiros era formada por sudaneses que trabalhavam na Arábia Saudita.