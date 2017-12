Preso líder da Jihad em Gaza Apoiado por mais de 30 blindados, o Exército israelense entrou na madrugada deste sábado na aldeia palestina de Deir el-Balah, no centro da Faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, crescia a indignação dos palestinos diante da absolvição, pelo Exército israelense, de seus próprios soldados, acusados da morte de 12 civis palestinos em três incidentes na semana passada. Nenhuma das vítimas portava armas. El-Balah tem aproximadamente 45 mil habitantes. Os militares israelenses ordenaram toque de recolher e revistaram várias casas. Quatro homens foram presos e dois edifícios demolidos. Um dos detidos, Maher Khader Bhasir, é chefe da Jihad Islâmica na região. Segundo os soldados israelenses, os edifícios foram explodidos porque em seu interior foram encontrados explosivos e documentos. Um dos imóveis era do movimento Al-Fatah, ligado ao presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat. Durante a manhã, as tropas israelenses se retiraram da aldeia, sem deixar feridos. Em Jenin, na Cisjordânia, cerca de 200 estudantes palestinos desafiaram o toque de recolher e atiraram pedras nos veículos blindados israelenses que, segundo testemunhas, responderam com fogo de armas automáticas. Quatro jovens ficaram feridos. Também em Ramallah, capital da Cisjordânia, grupos de jovens violaram o toque de recolher imposto por Israel para conter os milicianos durante o Ano-Novo judaico. Dezenas de homens do campo de refugiados Al-Amari lançaram pedras contra os veículos militares. Os soldados revidaram com gás lacrimogêneo e balas de borracha.