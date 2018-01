Preso líder da máfia da Calábria Um dos líderes da máfia calabresa, Ndrangheta Teodoro Crea, que estava há dez anos foragido da justiça, foi detido pela polícia italiana em Reggio Calábria, no sul da Itália no domingo. Teodoro Crea tinha pendente uma ordem de busca e captura por associação mafiosa e foi preso durante uma reunião de cúpula do grupo mafioso Mammoliti di Castellace. Na operação, realizada na noite de domingo, outras pessoas do clã Mammoliti di Castellace foram presas e cinco foram denunciadas por "associação mafiosa".