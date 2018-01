Preso mais um ex-colaborador de Saddam no Iraque As forças americanas capturaram um ex-dirigente do Partido Baath que figurava como o oitavo na lista de 55 membros mais importantes do regime do ex-presidente Saddam Hussein - o rei de ouros no baralho dos mais procurados. "Aziz Saleh al-Numan está agora sob custódia das forças da coalizão", anunciou hoje o Comando Central americano. Até agora, ele é a pessoa de posição mais elevada na lista a ser capturada. Al-Numan era chefe regional do oeste de Bagdá e foi governador de Kerbala e Najaf, no sul do país. Não foram dados mais detalhes. Já foram presos 25 dos 55 líderes iraquianos mais procurados.