Preso mais um suspeito de terrorismo na Inglaterra A polícia antiterrorismo do Reino Unido prendeu um homem de 33 anos de idade, suspeito de envolvimento em atividades terroristas, na cidade de Birmingham. Os policiais informam que seis edifícios do município estão sendo vasculhados. Segundo as autoridades, a prisão desta sexta-feira não está ligada à de dois outros suspeitos de terrorismo, cuja captura foi anunciada ontem. Investigadores vasculham três imóveis residenciais e três comerciais em Birmingham, mas até agora não foram encontrados armas ou explosivos, disse um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres.