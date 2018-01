Preso ministro das Finanças de Saddam A polícia iraquiana prendeu o ministro das Finanças iraquiano, Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzawi, e o entregou para as forças da Coalizão, informou neste sábado o Comando Central dos EUA, no Catar. Al-Azzawiaui, que já foi vice-primeiro-ministro do Iraque, é considerado um dos oito ex-colaboradores de Saddam Hussein mais importantes da lista de 52 pessoas procuradas pelos Estados Unidos. Com a prisão do ministro, as tropas da coalizão capturam até agora cinco pessoas desta lista. São eles: Amer al-Saadi, assessor científico do ex-regime de Saddam, Watban Ibrahim Hasan al-Tikriti, meio-irmão do líder iraquiano, Barzan Ibrahim Hasan al-Tikriti, outro meio-irmão de Saddam, e Samir Abd al-Aziz al-Najim, membro do Partido Baath. Veja o especial :