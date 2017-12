Preso no Chile um dos fugitivos mais procurados pelo FBI Miguel Jesús DePaula Arias, um dos fugitivos mais procurados pelo FBI americano foi detido no Chile e levado para a carceragem da polícia chilena, informaram fontes judiciais. Arias, de 41 anos, aparentemente tinha entrado no Chile em julho de 2004. A ordem de prisão chegou ao país em maio deste ano. Segundo a Polícia, Arias foi encontrado num pequeno hotel da capital chilena. O detido é procurado pelo FBI por suposta participação, em 2001, num plano para fraudar uma corporação hipotecária em centenas de milhares de dólares, situada em Tampa, na Flórida, entre outros delitos. Em 30 de setembro de 2004, Arias foi julgado culpado de acusações de conspiração, fraude bancária e fraude postal, na Flórida.