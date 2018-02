Preso no Paquistão ?conselheiro financeiro? de Bin Laden Um homem que seria o ?consultor financeiro? de Osama bin Laden foi preso em um apartamento com outros dois suspeitos de serem membros da rede Al-Qaeda durante uma operação militar em Karachi, sul do Paquistão, anunciou nesta sexta-feira o serviço de inteligência paquistanesa. ?Três homens da Al-Qaeda foram detidos em Karachi, entre eles o xeque Ahmed Saleem, que era consultor financeiro de Bin Laden no Paquistão?, declarou um oficial da inteligência. Saleem, de nacionalidade sudanesa, fugiu do Afeganistão para o Paquistão quando começou a campanha militar norte-americana em outubro do ano passado. As prisões acontecem durante os interrogatórios de vários militantes de grupos islâmicos presos após o atentado de 14 de junho próximo ao consulado americano em Karachi, no qual morreram 12 paquistaneses. A polícia suspeita que a rede Al-Qaeda recruta militantes locais para atacarem alvos que tenham relação com os Estados Unidos ou de algum país aliado na guerra contra o terrorismo.