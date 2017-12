Preso no Paquistão homem com ligações no atentado de 11/9 A rede de televisão CNN informou que Ramzi Binal Shibh, suspeito de ser um dos principais planejadores dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, foi preso no Paquistão. De acordo com fontes citadas pela CNN, Binal Shibh era um dos integrantes da célula da organização terrorista Al-Qaeda em Hamburgo (Alemanha), que abrigava também Mohammed Atta, líder dos sequestradores dos aviões usados nos ataques. Outra rede, a ABC News, disse que Binal Shibh está sob custódia das autoridades dos EUA na Alemanha.