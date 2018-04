Preso nos EUA é acusado de ter ligações com Al-Qaeda O bósnio naturalizado americano Adis Medunjanin, de 25 anos, afirmou perante o tribunal federal do Brooklyn, nos EUA, que é inocente de acusações de que teria viajado ao Paquistão para receber treinamento militar da Al-Qaeda. Ele foi preso na sexta-feira, em meio às investigações sobre Najibullah Zazi, motorista de origem afegã de 24 anos preso em setembro do ano passado sob acusações de ter planejado um ataque a bomba em Nova York.