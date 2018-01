Preso nos EUA homem que ameaçou Bush Um homem foi levado à prisão, acusado de enviar ao presidente George W. Bush mensagens ameaçadoras através do correio. Entre as notas despachadas por Steven Baldwin, de 39 anos, uma dizia: "Prepare-se para um impacto", o que obrigou o fechamento da sala de correspondência da Casa Branca, segundo autoridades. Baldwin foi acusado formalmente de enviar dois pacotes a Bush em 20 de julho do ano passado. Em um deles, havia uma carta de cinco páginas com a assinatura de Baldwin. Em 14 de dezembro passado, segundo o autoridades, Baldwin enviou outro pacote, este com a inscrição "Prepare-se para um impacto; consultei sua sorte e os astros estão contra você". De acordo com os documentos apresentados no tribunal, a sala do correio da Casa Branca foi fechada nessa ocasião durante duas horas. Finalmente, ao ser aberto o pacote, se descobriu que continha também um aparelho de telefone celular envolto em fios. Baldwin, que vive em Renton, um bairro de Seattle, pode ser sentenciado a até 20 anos de prisão, caso seja considerado culpado pela Justiça.