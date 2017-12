Preso número 2 da Al-Qaeda na Arábia Saudita Na caçada aos extremistas que decapitaram ontem o engenheiro americano Paul Johnson, de 49 anos, as forças de segurança sauditas prenderam 12 militantes da rede terrorista Al-Qaeda, incluindo um homem que seria o número 2 da organização no país, Rakan Mohsen Mohammed Al-Saykhan, disseram hoje autoridades locais. O homem que se denominava líder da Al-Qaeda na Arábia Saudita, Abdulaziz al-Muqrin, de 31 anos, e outros três importantes militantes foram mortos em confronto com as forças sauditas na sexta-feira no centro de Riad, poucas horas depois de terem se desfeito do corpo de Johnson ao norte da capital. A morte de Al-Muqrin e a captura de seu lugar-tenente representam um grande trunfo para as autoridades sauditas, que se empenham em conter a crescente onda de ataques a cidadãos e instalações estrangeiras no país. Maior exportador mundial de petróleo, a Arábia Saudita depende fortemente da mão-de-obra externa. Para comprovar que Al-Muqrin foi realmente morto, a TV saudita exibiu hoje fotos do corpo dele e dos outros três militantes, ensangüentados, distribuídas pelo Ministério do Interior. As autoridades se apressaram em divulgar as fotos, depois de a perícia ter confirmado as identidades, para rebater alegações de sites islâmicos de que Al-Muqrin teria escapado. Num comunicado colocado na Internet, a Al-Qaeda sustenta que ele está vivo e tal alegação tem apenas o objetivo de "dissuadir os guerreiros sagrados e esmagar seus espíritos". A foto do corpo de Al-Muqrin se parece com sua imagem em vários vídeos, incluindo aquele em que o grupo deu um ultimato de 72 horas para o governo saudita libertar centenas de militantes presos, do contrário executariam Johnson. Al-Moqrin lutou ao lado dos muçulmanos na Guerra da Bósnia (1992-1995), treinou nos campos da Al-Qaeda no Afeganistão e participou de uma tentativa de assassinato do presidente do Egito, Hosni Mubarak, em 1995, na Etiópia. Johnson foi o terceiro americano morto pelos radicais em dez dias na Arábia Saudita. Ele era casado com uma tailandesa e vivia no país havia dez anos. Era empregado da indústria bélica e de aviação Lockheed Martin, encarregado da manutenção dos helicópteros Apache. Ao divulgar na Internet as fotos de Johnson decapitado pelas "Brigadas Faluja da Al-Qaeda na Península Arábica", os radicais disseram que ele "provou" do mesmo que os muçulmanos bombardeados pelos Apache de Israel e dos EUA, na Faixa de Gaza e no Iraque.