Preso o número 49 dos mais procurados do regime Saddam O general Hossam Mohammed Amin, chefe da equipe do governo Saddam Hussein que negociava com os inspetores de armas da ONU, foi preso pelas forças da coalização Estados Unidos-Grã-Bretanha, informou o comando central das tropas americanas neste domingo. Amin, que foi o diretor Nacional de Monitoração do Iraque por mais de uma década, era o número 49 da lista das 55 personalidades do regime de Saddam mais procuradas pelos Estados Unidos. O general, também conhecido como Hossam Mohammed Amin al-Yasin, era uma das figuras chaves do programa de armamentos do regime de Saddam, e deve ter conhecimento detalhado sobre armas ilegais ? se é que o Iraque as possui. Amin se recusou a permitir que os inspetores de armas da ONU entrassem nos palácios presidenciais e em outros locais, durante a primeira rodada de inspeções da ONU, que terminou em 1998. Como a maioria dos principais auxiliares de Saddam, ele fez de uma importante família muçulmana sunita de Mosul, no norte do Iraque.