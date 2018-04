Preso opositor que alertou sobre protestos Forças sudanesas prenderam o líder opositor Hassan al-Turabi, informaram ontem seus parentes. No domingo, o dissidente do governo do presidente Omar al-Bashir disse que os problemas econômicos do Sudão e a independência do sul podem levar o povo a se manifestar com violência, mencionando o exemplo da Tunísia. Um guarda-costas do militante de 78 anos também foi preso, mas acabou libertado com alguns ferimentos. Outros membros do partido Congresso Popular Islâmico, de Al-Turabi, também teriam sido detidos.