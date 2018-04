Preso passageiro de avião que ameaçou judeus nos EUA

Mansor Mohammed Asad, de 43 anos, foi retirado do voo da Northwest Airlines, no Aeroporto Internacional de Miami, e acusado por desordem, entre outros itens, segundo a polícia.

"Ele está na cadeia em Miami e enfrenta várias acusações por ameaças, desordem e resistir à prisão sem violência. Ele será processado", afirmou um porta-voz da polícia do condado de Miami-Dade.

O incidente ocorreu enquanto o avião estava na pista do Aeroporto Internacional de Miami, antes de decolar. A polícia informou que os preparativos finais para o voo foram interrompidos, após as manifestações de Asad.

O incidente ocorre em um momento em que aeroportos dos EUA estão em alerta ainda maior, após uma tentativa no dia do Natal de derrubar um avião da Northwest Airlines que fazia a rota entre a Holanda e Detroit. O atentado do dia 25 foi frustrado e um nigeriano foi preso, acusado pela tentativa terrorista.

As informações são da Dow Jones.