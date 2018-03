Preso possível cúmplice da explosão na Finlândia A polícia finlandesa deteve nesta terça-feira um jovem de 17 anos acusado de ajudar o estudante de Engenharia Química, Petri Gerdt, a construir a bomba detonada por ele em um shopping center, matando seis pessoas. O jovem detido é o principal suspeito de "proporcionar informações sobre como uma bomba é fabricada", disse o detetive-chefe Tero Haapala. A polícia, no entanto, não acredita que o detido estivesse diretamente envolvido na explosão ocorrida na semana passada em um dos maiores centros comerciais de Vantaa, a cerca de 15 quilômetros ao norte Helsinque. Haapala afirmou que o atacante, Petri Gerdt, de 19 anos, "atuou sozinho. Não havia ninguém com ele no shopping. No entanto, não temos uma idéia clara sobre seus motivos." O jovem de 17 anos, que não foi identificado, foi detido sob acusações preliminares de "contribuir para um ato grave de destruição", que pode resultar em uma pena de até sete anos de prisão no caso de menores. Os promotores têm até quinta-feira para apresentar acusações formais contra o detido. O chefe dos detetives disse também que a polícia está interrogando três finlandeses que participavam com o detido de um "chat" conhecido como "fórum das bombas", onde eram trocados dados sobre a fabricação de explosivos. Gerdt, um jovem de 1,87 m de estatura que jogava basquete, vivia com sua família em um subúrbio elegante de Vantaa e estudava em uma universidade próxima do local da explosão. Segundo Haapala, o jovem não tinha antecedentes criminais, não era filiado a movimento político nem tinha problemas conhecidos de alcoolismo ou drogas.