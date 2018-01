Preso quer enviar sêmen para engravidar esposa Vários juízes norte-americanos se reuniram hoje para avaliar se o direito à procriação se estende aos presos condenados à prisão perpétua. Eles discutem se um homem pode enviar seu sêmen pelo correio a sua esposa para que ela fique grávida. William Gerber, de 42 anos, que não tem permissão para receber visitas conjugais, entrou com uma ação na Justiça para conseguir o direito de mandar seu sêmen a sua mulher, de 46 anos. "Tudo que pedimos é que alguém recolha o esperma do senhor Gerber e o retire da prisão", disse sua advogada, Teresa Zuber, perante os juízes em Phoenix. Uma corte de apelação californiana vai tomar a decisão, mas os juízes ainda não especificaram o dia em que divulgarão o veredicto. Se a resposta for positiva, outros prisioneiros poderiam ter o mesmo direito. O juiz Ronald M. Gould expressou dúvidas sobre se o direito à procriação se estende aos presos. Gerber foi condenado à prisão perpétua por disparar uma arma, fazer ameaças terroristas e usar narcóticos.