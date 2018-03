Preso suposto agente secreto de Saddam em Chicago Um homem que vivia num subúrbio de Chicago foi preso nesta quarta-feira, acusado de ser um agente do regime de Saddam Hussein e de espionar dissidentes iraquianos para o serviço secreto do Iraque, informam agentes federais americanos. Khaled Abdel-Latif Dumeisi foi detido com base em um dossiê descoberto pela oposição iraquiana em Bagdá. A legislação federal americana exige que todo agente de um governo estrangeiro que não esteja ligado à representação diplomática se registre no Departamento de Justiça. Dumeisi falhou em fazê-lo, segundo as autoridades.