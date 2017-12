Preso suposto membro da Al-Qaeda em Paris A polícia francesa prendeu hoje um franco-argelino suspeito de ser um importante membro da rede terrorista Al-Qaeda. O suspeito esteve em contato com Zacarias Moussaoui, preso nos Estados Unidos no início das investigações sobre os atentados de 11 de setembro. O homem, cuja identidade não foi revelada, é considerado um personagem do staff europeu da Al-Qaeda. Em seu apartamento em Paris foi encontrada uma agenda com endereços que estão sendo investigados pela polícia. Segundo fontes policiais, o pressuposto terrorista forneceu importantes informações em seu interrogatório. Ele manteve encontros com Moussaoui no Ageganistão no ano de 2000.