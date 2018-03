Preso suspeito de atacar escolta de Merkel na Moldávia A polícia da Moldávia prendeu um homem de 23 anos suspeito de jogar um dispositivo incendiário na escolta da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, que visita o país. O ministro do Interior afirmou que o objeto passou por cima do carro do primeiro-ministro Vlad Filat, que retornava para a capital, Chisinau, após uma viagem com Merkel. Ninguém ficou ferido.