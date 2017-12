Preso suspeito de envenenamento em massa na China A polícia prendeu um homem suspeito de ter colocado veneno para rato em alimentos de uma lanchonete que mataram 38 pessoas na cidade oriental chinesa de Nanjing. O homem foi pego na manhã de domingo a bordo de um trem em Zhengzhou, uma cidade a cerca de 600 quilômetros a noroeste de Nanjing. O suspeito, Chen Zhengping, espalhou deliberadamente o veneno "por ressentimento em relação a uma disputa comercial", sem entrar em detalhes. Chen foi preso no domingo e levado de volta para Nanjing para interrogatórios. O envenenamento de sábado afetou cerca de 300 pessoas. As autoridades têm controlado estritamente informações sobre o envenenamento, incluindo o número de mortos. Seis vítimas continuam em tratamento intensivo. O jornal Wen Wei Po, de Hong Kong, que tem vínculos estreitos com autoridades chinesas, escreveu que Chen era sobrinho do proprietário da lanchonete e tinha um estabelecimento competidor. Ele envenenou a comida por ciúme do sucesso do tio, segundo o jornal. O site do Diário do Povo, do Partido Comunista, divulgara anteriormente que 49 pessoas haviam morrido, a maioria estudantes. Duas eram soldados de uma instalação militar próxima.