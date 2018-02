Preso suspeito de levar imigrantes ilegais em navios

O porta-voz da polícia, general Anang Iskandar, afirmou que Dawood Amiri foi em preso em Jacarta na sexta-feira. Iskandar disse que o afegão possui conexões com uma quadrilha que contrabandeia afegãos e paquistaneses para a Indonésia através do Irã. Amiri, então, organizava navios para transportar as pessoas até a Austrália. Ele disse para a polícia que coordenou outras três viagens, além do navio que naufragou.

Dois barcos que iam em direção à Austrália afundaram no mês passado, matando 90 pessoas no total. Isso levou os governos da Indonésia e Austrália a reforçarem seus laços marítimos. A primeira-ministra australiana Julia Gillard e o presidente indonésio Susilo Bambang Yudhoyon reuniram-se nesta terça-feira para discutir o problema.

"Eu saúdo a forte cooperação que temos com a Indonésia quanto ao problema entrada ilegal de imigrantes, bem como as leis do país contra quadrilhas de tráfico de pessoas", disse Gillard. As agências de buscaras marítimas e resgates dos dois países vão trabalhar juntas para melhorar a capacidade de comunicação com embarcações, e pretendam também iniciar um programa de intercâmbio entre especialistas em resgates. As informações são da Associated Press.