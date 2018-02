Preso suspeito de ligação com morte de repórter As forças de segurança paquistanesas prenderam ontem em Karachi o militante Qari Abdul Hayee, suspeito de envolvimento na morte do jornalista americano Daniel Pearl, em 2002. Pearl, então com 38 anos, foi sequestrado enquanto fazia pesquisas para uma matéria sobre radicais islâmicos. Khalid Sheik Mohammed, membro da Al-Qaeda e acusado de envolvimento nos ataques do 11 de Setembro, decapitou o repórter.