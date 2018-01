Preso suspeito de participar de atentado contra Uribe Autoridades colombianas prenderam ontem em Cartagena, a 1.200 quilômetros de Bogotá, Oswaldo Díaz Alfaro, suposto chefe das Forças Revolucionárias Colombianas (Farc) acusado de ser um dos autores intelectuais do atentado contra o então candidato à Presidência do país, Alvaro Uribe, em abril. "Ele foi o responsável por conseguir as pessoas, materiais e dinheiro usados no atentado", disse José Toro, chefe da Polícia do Estado de Bolívar.