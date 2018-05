Preso suspeito de tramar atentado, diz polícia dos EUA Autoridades dos Estados Unidos informaram hoje que uma pessoa foi presa na região de Baltimore, no Estado de Maryland, por tramar um atentado contra um centro de recrutamento militar. Marcia Murphy, porta-voz do escritório da promotoria dos EUA em Baltimore, disse que o suspeito será apresentado à corte na tarde de hoje. Um porta-voz do Escritório Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês) confirmou a prisão, mas nenhuma das fontes forneceu mais detalhes.