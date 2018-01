Preso tailandês acusado de estuprar turista britânica Um jovem tailandês foi detido pela Polícia na localidade de Pattaya, ao leste da Tailândia, como suposto autor do estupro de uma turista britânica, informaram nesta segunda-feira fontes policiais. A detenção do suspeito aconteceu no domingo passado após ter sido denunciado por uma turista de 28 anos, moradora da cidade inglesa de Liverpool. Segundo a denunciante, o detido a estuprou no sábado passado em um descampado dos arredores de Pattaya, depois que ela aceitou que o desconhecido a levasse em uma motocicleta até o hotel no qual estava hospedada. Este fato se soma ao ocorrido há duas semanas, no qual outra cidadã britânica de 21 anos, Katherine Horton, foi violada e assassinada na ilha de Ko Samui, ao sudeste do país e um dos principais destinos turísticos da Tailândia. O código penal tailandês prevê uma pena de 15 anos de prisão para as pessoas condenadas por estupro.