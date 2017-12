Presos 15 clandestinos escondidos há 4 dias num contêiner As autoridades portuguesas detiveram 15 pessoas ? 12 homens e três mulheres - escondidas desde Quinta-feira num contêiner, no porto de Lisboa, que pretendiam entrar clandestinamente no Canadá. A maioria era de jovens romênos, por volta dos 20 anos, segundo a Agência Lusa. Eles teriam pago ? 500 (R$ 1.700,00), cada, para serem levados a seu destino. Mas as autoridades não revelaram se já detiveram os responsáveis pelo transporte. O governo português prevê que até o fim do ano haverá cerca de 500.000 imigrantes ilegais no país, que tem 10 milhões de habitantes. Em meio a uma recessão econômica, porém, Portugal não tem empregos a oferecer a eles.