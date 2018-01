Presos 7 guerrilheiros seqüestradores nas Filipinas Sete guerrilheiros militantes do Abu Sayyaf estavam entre as mais de 40 pessoas detidas em uma ampla operação contra o grupo extremista muçulmano que mantém reféns no sul das Filipinas, informaram hoje fontes do governo. A presidente filipina, Glória Macapagal Arroyo, ordenou a ação na sexta-feira como complemento a uma ofensiva militar contra os rebeldes do Abu Sayyaf. O chefe do Comando Sul do Exército das Filipinas, tenente-general Gregorio Camiling, disse que três dos sete líderes detidos do Abu Sayyaf foram capturados na província de Basilan, onde milhares de soldados procuram pelos rebeldes e seus reféns. Os outros foram detidos na ilha de Jolo.