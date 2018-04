Presos 7 mexicanos acusados pela morte de 47 crianças Sete funcionários públicos foram detidos sob acusações de homicídio culposo (sem a intenção de matar) e lesões, após o incêndio em uma creche no norte do México que causou a morte de 47 crianças. O procurador do estado nortista de Sonora, Abel Murrieta, informou hoje em coletiva de imprensa que seu escritório apresentou acusações contra 14 pessoas por homicídio culposo e lesões, embora o juiz federal só tenha concedido ordens de prisão contra 13 delas. Das 13 ordens, foram cumpridas sete.