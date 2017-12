Presos cinco supostos membros do ETA na Espanha A polícia prendeu cinco supostos membros do ETA, grupo separatista basco, nesta quarta-feira no norte da Espanha, onde eles esperavam ordens para realizar um ataque, disse o ministro do Interior. As agências de notícia disseram que as prisões foram possíveis graças a declarações de um caminhoneiro espanhol detido no domingo no norte da Espanha, em uma operação realizada com o apoio francês, na qual foram presas 20 pessoas, entre elas o suposto dirigente do ETA, conhecido como Mikel Antza.