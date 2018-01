Presos dois assaltantes do Itaú na Argentina Continua a tensão em uma das agências do Banco Itaú, em Buenos Aires, no bairro de Flores. Por volta das 14h30 (horário local), a polícia informou que foram presos dois dos três assaltantes que invadiram a agência, provocando tiroteio e tomando cerca de 20 reféns, no fim da manhã de hoje. Uma mulher grávida de oito semanas levou um tiro na região lombar, sem orifício de saída, e está sofrendo cirurgia neste momento. O marido dela está sendo mantido refém dentro da agência. Não há informações oficiais sobre a situação dentro do banco, mas alguns reféns já foram liberados.