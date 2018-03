Presos em Mianmar foram tratados como animais, diz monge Centenas de monges budistas presos pela junta militar que controla Mianmar foram espancados e tratados como animais, sem ter acesso a um banheiro ou a água potável durante dias de interrogatórios, afirmou na quinta-feira um dos monges libertados. "No começo, as coisas estavam péssimas", disse à Reuters o homem, que pediu para sua identidade não ser divulgada com medo de sofrer represálias por manifestar-se contra o atual governo, a face mais recente de uma ditadura militar iniciada 45 anos atrás. Mantidos presos durante mais de uma semana em um complexo que abrigava antes o Instituto Técnico do Governo, no norte de Yangun, os monges -- figuras reverenciadas nesse país majoritariamente budista -- viram-se privados de seus tradicionais robes monásticos e tratados como criminosos comuns. "Quando um de nós referia-se a si mesmo como monge, recebia um tapa", disse o monge. "O interrogador então dizia: 'Você não é mais um monge. Você é apenas um homem comum com a cabeça raspada'." Os monges, considerados pelos militares como o maior desafio a seu domínio devido à autoridade moral deles, ficaram em locais tão apertados que não tinham espaço para se deitar. Durante dias, não puderam ir ao banheiro, não conseguiram lavar as mãos e foram obrigados a pegar punhados de arroz mal cozido com os próprios dedos. Em determinados momentos, em meio à incessante enxurrada de perguntas para identificar os líderes das manifestações recentes, as maiores realizadas contra a junta militar nos últimos 20 anos, os monges que forneciam respostas consideradas erradas ou inadequadas eram atingidos na cabeça ou chutados, contou o homem libertado. Os meios de comunicação do país, controlados pelo governo, admitem que 10 pessoas foram mortas na onda de repressão iniciada na última semana de setembro, a primeira resposta incisiva e violenta do regime militar contra os protestos. Governos do Ocidente, no entanto, afirmam que a cifra real deve ser muito maior.