Presos filhos de líder do Cartel de Cali Quatro filhos de Gilberto Rodríguez Orejuela - chefe do extinto Cartel de Cali detido em 1995 com seu irmão Miguel e extraditado aos EUA - foram presos ontem em uma ampla operação policial na Colômbia. Os 38 detidos são acusados de ocultar bens de Orejuela e lavar dinheiro do narcotráfico. Uma irmã dos Orejuelas também foi presa.