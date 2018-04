Presos filipinos preparam tributo para Michael Jackson Os presos filipinos que ficaram famosos com o vídeo no YouTube onde dançam "Thriller", voltaram a preparar um tributo para o seu ídolo, Michael Jackson. Depois que souberam da morte do cantor, que ocorreu na quinta-feira, em Los Angeles, os 1.500 presos da Centro de Detenção e Reabilitação de Cebu foram para o pátio de exercícios ensaiar por nove horas - entre a noite de sexta-feira e as primeiras horas de sábado - para prestar um tributo ao ídolo através de um novo vídeo clipe.