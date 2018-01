Presos fogem da Cadeia Pública de Itu Catorze presos fugiram hoje de madrugada da Cadeia Pública de Itu. Eles serraram as grades das celas e parte do portão superior do pátio. Os detentos usaram uma ´teresa´ - corda feita com lençóis entrelaçados -, madeira e ferro para escalar o muro e fugir. Até o começo desta tarde, sete detentos já haviam sido recapturados. As informações são do site da TV TEM.