Presos foram torturados para confessar complô Opositores iranianos disseram ontem ter relatos de fontes confiáveis indicando que manifestantes presos durante os protestos foram torturados para confessar uma suposta "conspiração estrangeira" contra o regime islâmico. Segundo testemunhas, as confissões também teriam o objetivo de envolver o líder opositor Mir Hussein Mousavi em um plano para derrubar o governo. Sites e blogs iranianos postaram ontem depoimentos de pessoas detidas durante os protestos que foram levadas para a prisão de Evin, em Teerã, onde teriam ouvido os gritos de vários partidários de Mousavi durante sessões de tortura. Entre eles estariam Mostafa Tajzadeh, Abdollah Ramezanzadeh e Mohsen Aminzadeh, figuras centrais do governo do ex-presidente Mohamed Khatami. Além deles, vários professores, jornalistas e estudantes ainda estão detidos na seção 209 da prisão, reservada para presos políticos. Segundo a Anistia Internacional, os relatos são "confiáveis" e o governo iraniano já teria usado métodos semelhantes anteriormente. Em 2007, os professores Haleh Esfandiari, Kian Tajbakhsh e Ramin Jahanbegloo foram torturados até confessar na TV seu envolvimento em uma tentativa de golpe contra o governo. As imagens parecem com as exibidas esta semana pela TV estatal, que mostrou opositores confessando que foram levados pela mídia estrangeira para participar dos protestos.