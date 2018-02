Presos iraquianos suspeitos de atentado em Basra A polícia prendeu cinco iraquianos suspeitos de ligação com a Al-Qaeda e de participação nos atentados desta semana em Basra. Os homens levaram a polícia a um depósito de 20 toneladas de explosivos, segundo um chefe de inteligência da polícia. As prisões ocorrem dois dias depois do ataque suicida com carros-bomba do lado de fora de delegacias e da academia de polícia, que deixou 74 mortos, incluindo pelo menos 16 crianças que estavam em ônibus escolares nas proximidades. Cinco carros-bomba foram usados no ataque, e dois outros foram desativados pela polícia. Segundo o chefe de inteligência coronel Khalaf al-Badran, pelo menos mais um carro-bomba ainda parece estar na cidade.