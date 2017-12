Presos mais de 100 na Itália em operação contra clã mafioso Os Carabineiros (polícia militarizada) da província de Bari, no sudeste da Itália, fizeram nesta quarta-feira uma operação antimáfia na qual detiveram mais de 100 pessoas em todo o país, entre elas oito mulheres que supostamente têm um papel de destaque na organização. A operação, realizada durante a noite, teve como alvo o clã Valentini, que opera na localidade de Bitonto, e alguns grupos vinculados à máfia nas regiões de Piemonte, Ligúria, Lombardia e Vêneto, segundo a imprensa. Entre os responsáveis do grupo mafioso foram detidas oito mulheres, que, segundo as investigações, desempenhavam um papel predominante e operavam com total autonomia. As acusações vão desde formação de quadrilha de tipo mafioso a tráfico, venda de substâncias entorpecentes e extorsão. Os agentes seqüestraram bens no valor de ? 25 milhões em 27 contas correntes, supermercados, açougues, lojas de roupa e Apartamentos. As investigações identificaram a introdução de substâncias entorpecentes em diversos centros penitenciários e a exploração de menores em atividades criminosas.