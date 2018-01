Presos mais quatro suspeitos do ataque a Madri A polícia espanhola prendeu mais cinco pessoas, elevando para 10 o número de suspeitos apresentados ao tribunal pela primeira vez nesta quinta-feira. Ao mesmo tempo, autoridades do Marrocos dizem ter capturado possíveis cúmplices do suspeito principal. Ao menos três dos novos suspeitos são de nacionalidade marroquina. Eles devem ter sido detidos na quarta à noite ou hoje pela manhã, segundo um oficial do tribunal de Madri, em Alcalá de Henares, uma cidade vizinha a Madri de onde saíram três dos quatro trens que sofreram atentados. Dos outros dois suspeitos, um foi localizado em Oviedo, no norte de Espanha. A polícia acredita que este último detido tenha tido uma participação direta nos ataques e pode também estar envolvido nos ataques suicidas que mataram 33 pessoas e 12 terroristas em Casablanca, na costa marroquina, em maio de 2003, segundo informou a rádio espanhola Cadena Ser, que está ligada ao futuro governo socialista. Não há detalhes sobre o quinto suspeito, mas a agência de notícias Efe diz que ele também é do norte da África. O ministro do Interior Angel confirmou que ?as investigações estão avançando?, mas não comentou as novas prisões. ?Este é um tempo para cautela?, ele disse numa entrevista à imprensa, em que anunciou que o governo está divulgando relatório dos serviços de inteligência sobre os ataques. A investigação progrediu hoje, com a primeira aparição no tribunal de Jamal Zougam, 30 anos, um marroquino vendedor de telefones em Madri que se tornou um suspeito chave, e dois outros marroquinos e dois indianos, presos sábado, apenas dois dias depois dos atentados. Um algeriano também está em custódia, enquanto a polícia investiga suspeitas de que ele possa ter sido avisado do pior atentado já sofrido pela Espanha. Zougam, os outros dois marroquinos e os dois indianos foram apresentados ao tribunal para serem interrogados pelo juiz Juan del Olmo. Os cinco foram detidos inicialmente sob leis anti-terroristas, que permitem que a polícia os mantenha por cinco dias antes da apresentação ao tribunal e acesso aos advogados. O juiz deve determinar se eles continuarão detidos para novas averiguações ? o que demonstraria fortes evidências contra eles ? ou se serão liberados. Os agentes espanhóis estão avisados de possíveis ligações de Zougam com a rede terrorista de Osama bin Laden, pelo menos desde 2001, quando revistaram seu apartamento. Eles encontraram vídeos, incluindo um que contém uma entrevista com bin Laden e números de telefones de suspeitos de serem membros da Al-Qaeda. Alcalá de Henares, a cidade a 29 quilômetros a leste de Madri, foi também onde a polícia encontrou uma van com detonadores e uma fita cassete com versos do Alcorão, horas depois dos atentados. Também hoje, outro juiz interrogará Imad Yarkas, suspeito de ser o líder da célula da Al-Qaeda na Espanha, que está preso sob suspeita de haver participado do plano dos atentados de 11 de setembro, nos Estados Unidos. Zougam e Yarkas conhecem-se desde pelo menos 2001, de acordo com um inquérito promovido pelo juiz Baltasar Garzón sobre as operações da Al-Qaeda na Espanha. O dossiê de Garzón mostra que Zougam telefonou para Yarkas ,no dia 5 de setembro, para dizer que havia retornado a Madri depois de uma viagem ao Marrocos. Zougam também é suspeito de ter ligações com Said Chedadi, outro suspeito de operar em nome da Al-Qaeda, preso com Yarkas por ordem da Garzón. O número do seu telefone estava na lista de Zougam, encontrada na batida feita em 2001. Chedadi continua preso e a polícia está revistando sua casa e sua loja, em Madri, por ordem do juiz Olmo. Em Marrocos, a polícia capturou sócios e contatos de Zougam para interrogatórios, revelou uma fonte oficial a Associated Press. Ela diz que há evidências da ligação de Zougam com Abu Musab al-Zarqawi, um outro operador da Al-Qaeda. Assim como os policiais espanhóis, os marroquinos acreditam que há conexão entre os ataques de Casablanca e de Madri.